前行政院長賴清德今日上午到林口民視錄製節目「辣新聞」，對於明天即將登場的中執會可能上演表決戰，賴清德表示，希望不會演變成這樣的情形，呼籲大家尊重黨的制度，直言若更改初選的辦法，民進黨會失去社會公信力，喊話黨中央，「千萬不要修改初選辦法」。

賴清德指出，上次中執會裡，主席卓榮泰講得非常清楚，一定要捍衛初選的公告辦法，「如果大家都能尊重黨的制度 那明天的中執會就沒有什麼問題」，賴表示，「希望明天的中執會能夠把所有選舉的期程確定下來，盡早完成初選，大家都接受初選的結果，除了減少基層焦慮，也可以團結打贏明年選戰。」

另外近期民調顯示，即便納入手機調查，賴的支持度仍勝過蔡，是否有考慮讓步？賴重申自己是站在捍衛制度的完整性，「如果初選的辦法已經公告而且進行兩個多月了，再來改初選的辦法，社會對民進黨初選制度的公平性一定會產生質疑」賴更直言，「一旦民進黨初選失去社會的公信力，要團結社會支持民進黨，會產生更大的困難，所以我認為明天的中執會，千萬不要修改初選辦法。」

至於是否希望5人小組考慮贏的策略，賴說「這是出自我一番苦心」並重申3種策略，「若蔡英文總統守得住，我支持蔡英文總統；若我無力承擔我也支持蔡英文總統；就只有在一個狀況，蔡英文總統守不住而我卻有能力承擔的時候，請大家支持我。」更呼籲「不能眼睜睜看民進黨輸掉，台灣失去了民主。」

最後賴也再次強調，3個策略是基於在初選辦法沒有變更狀況下，秉持的4個原則，「第一，希望維護黨初選制度完整性，讓黨初選辦法得到社會信任；第二，促進黨的和諧，團結打贏明年選戰；第三，基於對蔡英文總統的尊重，第四，秉持一貫做法，想要接棒承擔，並不是為了個人。」

(中時 )