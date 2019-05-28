民進黨新北市議員鄭宇恩今天在市政總質詢問新北市長侯友宜，對自由貿易經濟特區有何表態？侯友宜表示，自己支持的概念是「讓台灣的經濟能夠自由化、國際化，能夠關稅優惠、通關便捷」，強調台灣不可能鎖國，不可能封閉起來。

鄭宇恩質詢指出，今年3月18日國民黨14縣市首長共同聲明支持國民黨立委所連署的自由貿易經濟特區特別條例，詢問侯友宜有何表態？

侯友宜說，自由經濟貿易特區那時候沒有條例，連草案都沒有給我們看，他支持一個概念「讓台灣的經濟能夠自由化、國際化，能夠關稅優惠、通關便捷」，讓台灣經濟能夠起飛，至於立法院怎麼訂，一定尊重立法院決議。「每個人問我支持自由經濟貿易嗎？我一定支持！」

鄭宇恩立刻質疑侯友宜沒有看過草案版本就簽署，侯友宜說，現在條例到底怎樣用都不知道，所以尊重立法院所做決議，「對我個人來說，我簽署的是一個態度，我支持自由經濟貿易，這才是我們要走的路，台灣不可能鎖國，不可能封閉起來。」

(中時 )