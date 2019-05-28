基隆市長林右昌（中）28日陪同教育部長潘文忠（左二），前往西定國小勘查，並親手裝上防水閘門。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌（中）28日陪同教育部長潘文忠（左），前往西定國小勘查，希望透過安全措施，讓防汛期來臨時，各校都能防患於未然。（基隆市政府提供）

基隆市2017年6月2日遭到豪大雨侵襲，降雨量高達346毫米，造成轄內校區發生28件淹水災情，教育部對此挹注1500萬元，補助災後復建工程。基隆市長林右昌28日陪同教育部長潘文忠，前往西定國小勘查，並親手裝上防水閘門，希望在防汛期來臨時，各校都能防患於未然。

教育處指出，62雨災曾導致安心幼兒園中崙分班淹至2樓，德和國小道路轉彎處邊坡崩塌，危及學校師生通行安全，而潘文忠在災後不久，便率國教署長至基隆勘災，迅速核定補助基隆市25間學校共計1500萬元，配合市府自籌167萬元，進行災後復原。

潘文忠說，位處在多雨及山坡地的西定國小，還有武崙溪周邊的幼兒園及學校，都需設置防水措施，防水設施雖然花費不多，但發揮的效益很大，希望透過教育部與地方政府共同努力，防範汛期間可能遭受突如其來的大雨，讓師生在安全的環境下進行學習。

林右昌則指出，基隆市因為多雨，各級學校都會提高警覺，加上部分地區有強降雨的經驗，因此也做了相關的整治及安全措施，設置防水閘門不需要大興土木，花費少許經費便能立即改善，像這樣的經驗很值得其他縣市參考，以進行大面積地的預防工作。

林右昌還說，過去發生積淹水災情之後，市府除了努力將校園復原，也一併將校園內的排水設施加以改善，但面對隨時可能發生的急降雨，他仍要請校方提高警覺，做好預防工作，如今相關設施整備也已完成，除非有超乎想像的超級暴雨，否則他相信都能夠應付。

(中時 )