高雄仁武區62歲婦人王黃寶美貪圖領取保險金，3年前竟利用丈夫王義祥久病厭世機會，幫助王男自殺，還布置成他殺現場，被依犯加工自殺罪判3年2月定讞入獄；但檢方追查王婦謀害親夫時，也查出她曾以老鼠藥毒害女兒詐保，高雄高分院28日依殺人、詐欺罪判王婦10年徒刑，宣告沒收詐保所得255萬元，仍可上訴。

判決指出，2013年8月2日，王黃寶美涉將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇混入藥酒並裝入寶特瓶，當晚11點多藉故騎機車載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙次女喝下藥酒，隨即引發急性甲醇中毒身亡。

王為製造性侵殺人案假象，刻意將次女的上衣掀至胸部上方，便離去返家，隔天早上近8點民眾發現次女明顯死亡，當時王妻接受警詢謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」、案發當晚擅自逃家外出，誤導檢警辦案，事後王女因此分別申領理賠得手255萬多元。

王黃寶美與丈夫婚後生了3女1子，死亡的次女王秀鳳因自幼便有智能障礙，王妻因沉迷電視購物積欠數百萬卡債及房貸，又長期照顧有智能障礙的次女身心俱疲，竟想出殺害女兒領取保險金。殺次女詐保部分，一審依殺人、詐欺取財罪，判王女12年5月徒刑，其中5月得易科罰金；全案上訴後，高雄高分院改判10年徒刑。

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