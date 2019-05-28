中天新聞》嗆學生「小孬孬」 方仰寧：非針對所有人

太陽花學運期間，時任台北市中正一分局局長的方仰寧，一句「小孬孬」嗆學生，博得「戰神」之名。今年3月他返鄉接任彰化縣局長，不知是否有「南北差異」，在臉書《靠北警察》粉絲專頁的警官評分系統中，他得分頗低，這也引發曾當過他下屬的北市警不滿，紛紛留言：請把方神還給台北市！

臉書《靠北警察》粉絲專頁設立「警官場現形記」評分系統，讓基層員警對長官打分數，分數從1到5分。27日上午，《靠北警察》貼文：「彰化局長方仰寧總評，均分2.8，方神神不神？請臺北屏東彰化同仁回報」。

2.8這個數字，顯然引發許多支持方仰寧的基層員警不滿，紛紛留言「請把方神還給我們台北市吧！」、「不想做事，就把方局長還來」、「很有肩膀的官 曾說過在外自身安全重要 該用槍大膽用槍 寧可請8個律師幫你打官司 不要請8個人跟你抬棺材」；

「跟過方神的我們，只有讚一字」、「凡事能想在前、做在先，腳到、眼到、心到、口惠而實至。腳踏實地，一步一腳印，有擔當、有為的好長官，開會指示明確，跟他是辛苦的，但絕對值得」、「敬佩他靈活調度、臨陣不亂！是個很棒、很值得學習的長官！希望他有機會再回來領導我們！」；

「局長時任中正一分局長的時候都跟我們基層同仁站在同一陣線，有時候勤務時間延伸至深夜，再累需要小憩的時候也是跟我們一樣趴在桌上、坐在花圃…（略）我相信台北市中正一分局不會比彰化警察局還要輕鬆，對於彰化警察局同仁普遍的給分我真的感到質疑，如果你們要不做事的局長就請把方局長還給我們台北市吧！」；

「尊重靠北警察是抒發情緒的平台，但是用公審的方式對待方局長，中正一分局同事第一個不答應~」。

而在評分系統中，對方仰寧打1分的員警評語包括：「很強勢」、「勤務亂排、愛耍官威」、「什麼都管～但又不切實際…什麼都罵～但有考慮過執行的難處嗎？主觀意識強，難以溝通～導致部屬已經不敢跟他說實話～只能一直接受局長開出來的菜單，累死承辦人～連帶外勤同仁也累～」、「說什麼善待同仁這種幹話，結果把已經上了近20小時專案勤務的同仁，再調去支援其他單位…將帥無能，累死三軍」。

(中時電子報)