家扶基金會日前進行網路問卷調查，發現兒少曾遭遇的生活風險情境前三名，以「曾在校遇到不好事情不想上學」達34.2％最高，其次「曾被同儕欺負或嘲笑」達33.3％，「曾在網路／APP與陌生人交友」也有28.7％。親職教育專家陳安儀表示，網路這塊最難防，父母須多跟孩子耳提面命，在網路上留意保護自己。

6月1日是國際兒童節，家扶基金會今（28）日公布「兒少自我保護的態度與行動」調查結果，並邀請童星駱炫銘、雙胞胎樂樂與媃媃、蘇雨桐等各學齡階段兒少，分享自己面臨生活風險情境及自我保護的經驗。

調查發現，兒少以遭遇「曾懼學」、「受欺負」、「網路交友」3種生活風險情境最常見，女生遭遇與安全有關的生活情境經驗比例又高於男生，尤以「曾在網路被謾罵／說壞話」、「曾有陌生人故意靠近或攀談」、「曾在校遇到不好事情不想上學」3項差距最大，差距甚至可接近10個百分點。

駱炫銘表示，曾有瘋狂粉絲會根據他的臉書粉絲團訊息，跟蹤他的行程，要求一起拍照，因此媽媽教他不要讓任何人輕易知道自己的行蹤，看到與兒少安全相關的新聞，也會給他機會教育。

媃媃說，她在學校聽過同學霸凌，以及陌生人持刀翻牆入校等情形，所幸獲得師長適時處理解決。樂樂也說，她曾上完廁所出來，被高年級學姊任意拍照，目前臉書粉絲團由爸媽負責管理，但曾有粉絲說要到校門口等她們放學，讓爸媽決定改親自接送，並讓她們學習跆拳道，學習自保。

陳安儀表示，針對學齡前孩子，父母可透過繪本、故事逐步提高孩子警覺性，但對年齡層較高兒少，因其有隱私、自尊心，不會凡事都跟大人分享，父母保持暢通的溝通管道很重要。

陳安儀並指出，現代社會網路這一塊最難防治，父母對孩子用手機、電腦常無法時時盯著，因此她建議將網路設備放置家中公共區域，才能隨時看得到孩子在做什麼，並且父母也應不斷跟孩子耳提面命，在網上要保護自己安全，不要過度暴光自己蹤跡，身體隱私有界限，不要隨便拍性感照、私密照上傳。

(中時 )