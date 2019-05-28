花蓮縣衛生局長朱家祥（右）強調，會與醫院溝通無障礙廁所附設照護床的可行性。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚答覆，縣府會設法打造特色共融公園。（范振和攝）

花蓮縣議員楊華美28日提出共融公園的理念，期盼運用遊戲空間結合地景 ，落實共融精神。縣長徐榛蔚相當認同，強調縣府正盤點大、小型公園中，設法營造有當地DNA的特色公園，打造幸福花蓮。

楊華美說明，共融是一種精神，不單指道具本身，而是地景式共融，讓遊戲空間與地景結合，找出在地性特色；在共融公園中，不管兒童、青少年、成人或長者，都能公平地享有這個公共空間，找到自在的位置與遊憩的方式。

因此，共融談的既然是「地景式共融」概念，如何在規畫過程中透過環境及文史調查等路徑，讓遊戲空間與地景結合，刻不容緩。楊華美希望，公園的設計非為建設而建設，從事前選址。事中設計規畫、事後驗收使用維護，都應有民眾參與，甚至都可採納兒童的意見。共融公園應跨局處連結，她不希望倉促地讓共融公園滿地開花，變成另一種罐頭公園。

徐榛蔚答覆，建設處都市計畫科與各鄉鎮市公所建設課夥伴們，將專案研討共融公園，這是地方的DNA，是有生命力的，她期盼每座公園都有當地特色，而非充斥罐頭玩具，大家一起攜手打造幸福花蓮。

至於，公園中要有無障礙廁所並附設照護床，楊華美希望先從醫療院所開始做起。不過，衛生局長朱家祥不諱言地說，目前有這種設施的只有慈濟醫院，部立花蓮醫院還不夠標準，其他院所都沒有，他會與醫院溝通，無障礙廁所普設照護床，讓身障者、行動不便長者，擁有安全的如廁環境。

楊華美也很感謝她在縣議會第2次臨時大會提案建請縣府籌組「共融公園訪視小組」，進行共融公園可行性評估，會後，縣府建設處積極回應，計畫6月12日將舉辦共融公園說明會，讓第一線工作人員能全方位了解共融公園的意涵。

(中時 )