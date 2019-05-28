雲林縣元長鄉長李明明指崙子橋老舊破損，在北港溪畔農田工作的農民常被掉落的水泥塊打到。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉長李明明（左）指著以水泥填補的痕跡，強調老舊破損的崙子橋必須改建才安全。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉通往嘉義縣新港鄉的崙子橋是大甲媽遶境必經橋梁，但破舊不堪，橋下就是北溪防汛道及堤防，如果發生意外，橋上橋下都險象環生。（許素惠攝）

橫跨北港的崙子橋是大甲媽祖遶境進香的必經橋梁，也是雲林元長及嘉義新港重要連絡橋梁，橋面窄又破舊不堪，農民在橋下灘地工作，常被橋墩掉落的水泥塊砸中，經立委蘇治芬居間協調，雲林、嘉義兩縣達成改建共識，嘉義縣長翁章梁應允協助徵收必要私有地，拓寬改建媽祖朝聖大橋。

西南氣流帶來雨量，雲林縣元長鄉長李明明擔心北港溪水暴漲，危及老舊的崙子橋，上午冒雨踏勘，指著以水泥填補的裂痕質疑，「這樣安全嗎？」

李明明表示，崙子橋橋齡近40年，是元長第1大橋，也是連絡嘉義的重要橋梁，車流很大，尤其每年大甲媽遶境時，承載的人車往往讓橋身震動，不少信徒反應，有快垮下來的恐怖感覺，加上橋面只有8公尺，橋墩太矮，北港溪暴漲常快淹及橋面，十分危險。

由於拓寬改建涉及嘉義縣新港端用地問題，李明明向蘇治芬反應，兩人拜會翁章梁，翁允諾協調嘉義縣用地徵收，希望中央降低地方配合款比例。

雲林縣府也非常關切，盼望雲嘉聯手改建朝聖大橋，唯財政困難，中央若能全額補助5億拓寬改建經費，將可加速改善。

(中時 )