橫跨北港的崙子橋是大甲媽祖遶境進香的必經橋梁，也是雲林元長及嘉義新港重要連絡橋梁，橋面窄又破舊不堪，農民在橋下灘地工作，常被橋墩掉落的水泥塊砸中，經立委蘇治芬居間協調，雲林、嘉義兩縣達成改建共識，嘉義縣長翁章梁應允協助徵收必要私有地，拓寬改建媽祖朝聖大橋。
西南氣流帶來雨量，雲林縣元長鄉長李明明擔心北港溪水暴漲，危及老舊的崙子橋，上午冒雨踏勘，指著以水泥填補的裂痕質疑，「這樣安全嗎？」
李明明表示，崙子橋橋齡近40年，是元長第1大橋，也是連絡嘉義的重要橋梁，車流很大，尤其每年大甲媽遶境時，承載的人車往往讓橋身震動，不少信徒反應，有快垮下來的恐怖感覺，加上橋面只有8公尺，橋墩太矮，北港溪暴漲常快淹及橋面，十分危險。
由於拓寬改建涉及嘉義縣新港端用地問題，李明明向蘇治芬反應，兩人拜會翁章梁，翁允諾協調嘉義縣用地徵收，希望中央降低地方配合款比例。
雲林縣府也非常關切，盼望雲嘉聯手改建朝聖大橋，唯財政困難，中央若能全額補助5億拓寬改建經費，將可加速改善。
(中時 )
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