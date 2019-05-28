工程團隊使用乳膠炸要貫通150公分厚的岩壁。（王文吉攝）

豐原2號隧道西行線隧道貫通前，工程團隊預先埋設18條炸藥。（王文吉攝）

工程人員引爆乳膠炸藥，頓時火光四射，伴隨轟天巨響。（王文吉攝）

150公分厚遭乳膠炸藥貫通，隧道內頓時煙霧迷漫。（王文吉攝）

交通部長林佳龍（左三）、台中市副市長令狐榮達（左二）高舉香檳杯慶祝隧道貫通。（王文吉攝）

交通部長林佳龍撿拾貫通石做紀念。（王文吉攝）

隧道貫通後，許多與會貴賓低頭撿拾象徵助孕的「貫通石」。（王文吉攝）

豐原2號隧道西行線隧道貫通，宣告克服最艱難的考驗，也象徵工程邁入新的里程碑。（王文吉攝）

國4豐潭首座隧道貫通 預計2022年通車（王文吉翻攝）

國道4號豐潭段工程28日上午貫通首座隧道，交通部長林佳龍出席貫通典禮，見證「最後一炸」引爆儀式，並與近百名工程人員開香檳歡慶。高公局也宣布，6月17日起將封閉國4東端出口，用路人須提早下后豐匝道，或改走鋼構臨時匝道銜接豐科路，預計封閉至2022年底。

「碰」一聲轟天巨響，工程人員使用乳膠炸藥，炸開150公分厚的貫通面岩壁，隧道內頓時煙霧迷漫，光線從洞口透射進來，另一端的工作人員陸續從貫穿處步入隧道中，也宣告國4豐潭段工程邁入新的里程碑。立委洪慈庸、台中市副市長令狐榮達、市議員張瀞分也到場見證。

林佳龍徒步走向貫穿處，撿拾「貫通石」，笑說「這是我上任後第一個貫通的隧道，這顆石頭要放在我辦公室做紀念！」他在致詞時表示，國道4號豐潭段是台中市環狀路網最關鍵的任督二脈，但土地徵收及施工困難，而且地貌相當複雜，10.9公里中有三分之一是隧道，還包括6座橋梁及非常多的高架工程。

林佳龍肯定工程團隊採用創新工法，有效率地達到預定期程，期待能如期如質完工，他表示，未來北台中透過國道4號串聯國道1號、3號，又有74號快速道路環狀道路，「我能夠以交通部長身分，來完成台中市長時所推動的交通願景，心情非常感動，也非常激動。」

高公局第二興建工程處副處長卓高端表示，豐原2號隧道西行線歷經11個月爆破開鑿，率先貫通，其他隧道也將陸續貫通。隧道開通代表工程最艱難路段已經完成，再來就是後續的鋪路及設施，對民眾的生活干擾也會降低。

高工局指出，國4豐潭段工程共設計3座隧道，貫穿豐原東側丘陵地，長度分別為1791、470及1585公尺。豐原1號西口為錦水頁岩層，其餘為泥質砂岩及沙頁岩互層分布的卓蘭層，採用乳膠炸藥鑽炸及機械開挖方式施工。

為施作跨越台3線高架橋以連接隧道，高公局6月17日起將封閉國4東端出口，目前正辦理后豐匝道拓寬及新增東行鋼構臨時匝道，以降低三豐路交通衝擊，預計封閉至2022年底。

(中時 )