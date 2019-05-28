挺韓誓師大會將於6月1日登場，號稱 10萬人參與，資深媒體人黃暐瀚表示，週六這場造勢大會，將決定韓國瑜的總統之路，若參與人數破5萬，那就算聲勢不差，人數若破10萬，基本上初選算結束，破30萬明年總統大選選完了。

黃暐瀚在臉書發文說，網路上有一句名言：「三千按讚、一人到場」！常有人在網路上喊打喊殺，比兇比狠，但一旦被告，對簿公堂，碰面之後馬上變得超溫馴，頻頻道歉：「大哥對不起」。

他說，網路世界是一回事，但真實生活，又是另外一件事。如果，網路世界旺，現實世界更旺，那就嚇人了。6月1日，庶民上凱道，如果人數可以破5萬，那就算聲勢不差；如果人數可以破10萬，那初選基本上算是結束了；如果超過30萬，甚至有當年紅衫軍十月圍城的盛況，那連明年的總統大選，也基本上，算是選完了。

黃暐瀚強調，人數才是王道，畢竟台灣的權力更迭，是用「選票」來決定。背後人多的，就有權喊牌。週六這場造勢大會，將決定韓國瑜的總統之路。

韓始終如一！ 全台軍公教揪團6/1凱道力挺

(中時電子報)