另一晚范冰冰又被拍和朋友在街上親密聊天。（圖／翻攝自新浪微博）

該男身分被肉搜。（圖／翻攝自新浪微博）

范冰冰在街上聊天對象是先前開美容院的造型師張帥。（圖／翻攝自張帥VIP微博）

因逃稅風波，范冰冰神隱多月後總算在最近復出，先前被拍赴西藏禮佛行善的她，近日被陸媒拍到回北京和朋友聚餐，一晚她被拍到無名指上戴了顆大鑽戒，小腹微凸，疑和李晨好事近，另一晚她又被拍和男性友人在街頭聊天，范冰冰的手還很自然放到對方胸上，網友肉搜後發現該男身分是先前與她合開美容院的造型師。

被指做公益洗白，范冰冰日前霸氣回應：「修行不在廟裡，不在香裡，也不在儀式裡，不在經文裡，更不在話語裡，而是在心裡生成的行為」，而《優酷娛樂》昨(27日)報導，范冰冰回國後某晚被拍到和工作人員聚餐，結束後她先將助理送回家，自己再開車返家，可謂貼心好老闆。

而眼尖網友發現，范冰冰當晚無名指上戴了鑽戒，不知是否是和李晨的訂婚戒，而另一晚又有網友拍到她凌晨和一名高壯男子在街頭聊天，兩人互動親密，范冰冰還摸了對方的胸，原來該名男子是先前開了美容院，請范冰冰幫忙打點的造型師張帥，兩人僅是多年好閨密。

(中時電子報)