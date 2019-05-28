蔡英文總統今天指出，資通訊產業一直是我國經濟成長的強大引擎，去年出口額達1570億美元，完全歸功於產業的創意和創新。政府會持續推動各項方案，促進未來的數位發展，讓創新者更容易取得資源，產品行銷到世界各地也能獲得更大的發展空間。

蔡英文今天出席台北國際電腦展開幕典禮時表示，今年電腦展聚焦於最夯的AI（人工智慧）、5G（第五代行動通訊）、IoT （物聯網）、及XR（延展實境）等資通訊科技，有一個展區是關於挑戰科技極限的新創公司。今年的創新設計獎，有許多得獎者研發的產品，在幾年前聽起來還像科幻小說一樣，難以想像。

她很高興看到今年有來自世界各地的公司參展，攤位超過5500個，台灣是全球科技鏈中最重要的環節之一，長期以來，資通訊產業一直是我國經濟成長的強大引擎。

她說，資通訊產業去年出口額達1570億美元，現在，海外台商回流數創下新紀錄，我們的資通訊產業因此有更多的成長潛力。事實上，資通訊廠商，就是台商回流投資金額最多的產業。

蔡英文舉例，全球科技巨擘，包括微軟、美光科技、美超微電腦等企業，也在台灣設點或擴大布局，並參加了今年的國際電腦展。「我們一流的基礎設施、堅實的智慧財產權，以及豐沛的人才，讓這些企業了解到台灣是未來投資的最佳選擇」。

她強調，我們會持續推動「亞洲‧矽谷計畫」以及「數位國家‧創新經濟發展方案」，來促進台灣未來的數位發展。這些計畫可以讓創新者更容易取得資源，也能幫助他們的產品，行銷到世界各地，獲得更大的發展空間。

在國際上，蔡英文提及，我們和各國的夥伴密切合作，鼓勵創新，也希望彼此有更多的交流。因此，在這次電腦展期間，透過「台美全球合作暨訓練架構」，來舉行「網路安全及新興科技研習營」。

她說，這個活動是由外交部、「美國在台協會」及「日本台灣交流協會」共同舉辦，相信這個研習營將讓大家更加了解台灣在資安及人工智慧方面的實力，並且讓我們在這些領域更密切合作。

(工商 )