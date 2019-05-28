今天冬山鄉長林峻輔等人赴冬山國小祝賀躲避球隊拿冠軍，還與縣議員謝燦輝（持球者）等人下場跟學童比賽。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山鄉盛行躲避球運動，今年冬山國小還拿下睽違半世紀之久的冠軍。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山國小盛行躲避球運動，1961年起在全國躲避球錦標賽創下3連霸紀錄，但從1967年奪冠後，冬山國小始終與全國第一無緣，在校方的支持與教練「防守就是王道」的特訓下，終於睽違拿下逾半世紀的冠軍旗。

冬山國小主任游本祺說，學校盛行躲避球運動，過去曾拿下1次3連霸、1次冠軍，但20年前賽制從舊制的25人發展為新制的12人，戰術上更趨靈活，加上教練師資中斷，使得躲避球隊一直與冠軍失之交臂。

「一顆球在場上，所有人都可以玩！」躲避球隊教練莊錫虎說，躲避球深受學生歡迎，上周的全國賽，北中南區都有強隊，訓練時他特別要求防守，加上失敗經驗的累積，利用學生課餘時間訓練、假日辦友誼賽強化，這支球隊的特色就是戰術靈活，強於防守。

躲避球隊長羅博彥說，訓練雖然辛苦，但從不會想放棄，能奪冠心情「很爽！」鄉長林峻輔等人也到校祝賀，林峻輔表示，冬山的球員雖然身形小，但打球勇猛，憑藉毅力擊敗各強隊，讓冬山再起，重返榮耀！

(中時 )