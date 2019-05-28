菸齡長達30年的60歲唐姓男子，日前排尿時發現有無痛性血尿情況，他心覺不對，就醫檢查才知右側腎盂有腫瘤，確診為「泌尿上皮癌」第二期，所幸經接受「腹腔鏡腎臟輸尿管全切除手術」，目前恢復良好。醫師表示，罹患此癌症的患者多有抽菸習慣，而唐男也嚇得表示「再不敢抽菸了」。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄指出，包括膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌與腎盂癌都屬泌尿上皮癌，其為發生於尿路上皮的惡性腫瘤，且多數罹患此癌症的患者都有一定菸齡，部分則可能有服用偏方草藥、烏腳病等病史。

蕭子玄說，唐姓患者經輸尿管鏡切片化驗確診為泌尿上皮癌，醫療團隊經他右上腹、將腹腔鏡鏡頭伸入體內進行腎臟切除手術，並於下腹部開個7公分大傷口、取出整段輸尿管及膀胱袖口，降低手術風險且傷口小、恢復較快。

蕭子玄強調，一般血尿可分為無痛性、疼痛性2種，尿路腫瘤多會出現無痛性血尿，若民眾發現自己有此症狀，應特別留意，預防方式則應減少接觸化學物質、每天至少喝2000CC水、多吃新鮮食材等。

(中時 )