高雄市長韓國瑜近日來飽受抹黑、中傷、造謠，他昨重話批，抹黑該適可而止，更質疑國家公權力當打手。對此，自由作家洛杉基也認為，藍綠白那些「菁英」們，都忘了一件事，「多數人會同情弱者」，韓的民調反而會止跌反升。

近日黑韓事件連環爆，花天酒地、女友人家過夜打麻將、韓冰非親生等，引發議論。韓國瑜昨天表示，這段時間來，不管是抹黑、中傷、造謠、似有若無，似真若假等，這兩年來他經歷非常的多，但上周又有人說20年前他喝酒手放哪，現在又說2、3年前他睡哪，「我覺得這些抹黑應該適可而止」。

對此，洛杉基也在臉書發文指出，藍綠白那些「菁英」們，都忘了一件事，「多數人會同情弱者！」當大家發動媒體、網軍，鋪天蓋地詆毀韓國瑜清譽、摧毀韓國瑜人格、污衊他的家人的時候，他反而會得到更多人同情與堅定的支持！

洛杉基直言，韓國瑜的民調反而會止跌反升，絕對不會讓他們的奸計得逞。

網友則回應表示「所言極是，無極必反，而且反撲力量會很驚人」、「庶民總統就是處於弱勢，才會被權貴們霸凌，因為沒背景沒資源」、「真金不怕火燒」。

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(中時電子報)