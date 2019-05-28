高雄市政府驚爆台版水門疑案，前市長陳菊編制內的隨行攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入韓國瑜的市長室，被守夜警衛當場逮獲，高雄市長韓國瑜遭監聽傳的繪聲繪影。

韓國瑜市長也喊話行政院副院長陳其邁要求嚴辦，不過陳其邁受訪嚴辭反駁，強調台灣是百分之百民主開放的社會，不會走回國民黨威權時期政治偵防或對政治人物監控。

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(中時電子報)