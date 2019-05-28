大政治大爆卦-無色覺醒》5度夜闖韓市長室 陳菊前攝影官單純行竊or監聽？ 14:132019/05/28 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府驚爆台版水門疑案，前市長陳菊編制內的隨行攝影官吳建鴻，在春節期間深夜潛入韓國瑜的市長室，被守夜警衛當場逮獲，高雄市長韓國瑜遭監聽傳的繪聲繪影。 韓國瑜市長也喊話行政院副院長陳其邁要求嚴辦，不過陳其邁受訪嚴辭反駁，強調台灣是百分之百民主開放的社會，不會走回國民黨威權時期政治偵防或對政治人物監控。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 開槍之人呼之欲出？港媒：韓心裡有數 08:262019/05/24 政治 楊秋興怒轟「Yes I do」有夠噁心 韓國瑜這樣回 17:242019/05/24 政治 有夠誇張!最強菜農爆：有人想打韓冰非親生的 09:112019/05/25 政治 要置韓於死 黃暐瀚預告：下週黑韓會更勁爆 15:152019/05/25 政治 獨家》韓國瑜有曖昧關係？親信黃文財出面反駁 15:452019/05/25 政治 選將過招 基層陷強烈焦慮！民進黨非吃素 韓若曖昧早被打死 04:102019/05/26 政治要聞 韓國瑜選不選2020？黃暐瀚：6／1凱道見真章！ 09:292019/05/27 政治 打韓打過頭！反激起網友挺韓到底 10:072019/05/27 政治 韓粉製6／1海報 回應韓國瑜Yes, we do 16:222019/05/27 政治 對戰綠議員！韓國瑜一個move…不讓見縫插針 21:332019/05/27 政治 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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