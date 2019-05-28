北市士林、北投區5月初以來，愛狗人士反應有數隻貓、狗遭毒殺，警方根據北市動物保護處轉報，追查47歲的王姓男子涉嫌重嫌，在案發地點形跡可疑，警方傳喚到案，王聲稱轎車停放在空曠的地點遭老鼠破壞電線，才會將農藥混合貓飼料，並非故意毒狗，警方訊後仍依違反《動保法》函送法辦。

本月9日，有愛狗人士向動保處反應，流浪狗遭人放置老鼠藥毒殺，有志工接著反應，在中正高中、科技園區預定地陸續也有發現貓、狗屍體，懷疑遭到有心人士以毒餌誘殺。

警方調查，北投、士林科技園區預定地附近空曠，附近很多流浪狗，民眾也會將車輛停放在免費停車格內，而王男連續數天出現在案發地，毒餌就放置在王男轎車旁，警方因而傳喚王男到案說明。

從事餐飲業的47歲王男說，愛車停放在預定地旁的免費停車格，車上的電線遭老鼠咬壞，讓他十分困擾，因而將農藥混合貓飼料，一整坨就放置在路邊，目的是要毒殺老鼠，可能是流浪狗聞到食物味道而誤食，並非故意毒殺貓、狗。

警方調查，5月初以來已經有6隻流浪狗遭毒殺死亡，動保處則陸續轉報給警政單位，警方訊後仍依違反動保法將王男函送法辦。

(中時 )