同婚專法24日上路，連江縣議員陳書建在議會質詢時，要求民政處思考配套措施，馬祖是個純淨、純樸的地方，男男接吻、女女接吻，「這個比野狗還恐怖！」對此，陳書建今（28日）表示，當時說得太快、語意失當，對於同志予以尊重，但還是必須顧及鄉親們的感受。

陳書建質詢時表示，「同婚法令可以開始登記，我們有其他配套措施嗎？」馬祖是個純淨、純樸的地方。到時候這些奇裝異服，男的跟男的接吻、女的跟女的接吻，是什麼情境畫面。

陳書建提到，政府有沒有配套措施，哪裡可以接吻？哪裡可以這個有沒有這方面規範？不然馬祖好山好水，純樸的地方。「這善良的風俗我們有沒有規範？這個比野狗還恐怖！政府有沒有這方面規範？我們不能跟台灣比、不能跟法國比。這方面有沒有破壞善良風俗？」

針對質詢時的談話內容，陳書建今（28日）坦承，當時說得太快、語意失當，對於同志予以尊重。他關注的是政府是否有配套措施，馬祖民風純樸，很多長輩無法接受同婚，若男男、女女當街接吻，「鄉親們恐怕無法接受！」才會在議會中提出質詢。

陳書建說，大環境如此，對於同志予以尊重，但是台灣和馬祖的民風不太相同，還是必須顧及鄉親們的感受。

(中時 )