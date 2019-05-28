壹週刊4年前報導台中地院法官蔡嘉裕承審的一件刑事官司，指責法官的判決離譜及罕見、最扯，蔡男憤而提告；士林地院一審判蔡男敗訴，高院認定週刊記者未合理查證、錯誤報導，已侵害蔡男的名譽權，逆轉改判須賠償35萬元，壹傳媒須刊登道歉聲明。全案可上訴。

(中時 )