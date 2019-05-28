批法官「離譜」 壹傳媒二審逆轉賠35萬元並道歉 14:322019/05/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法官被批離譜告壹週刊，二審逆轉判勝訴，記者需賠35萬與道歉。（台灣高等法院／取自Google Map） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 壹週刊4年前報導台中地院法官蔡嘉裕承審的一件刑事官司，指責法官的判決離譜及罕見、最扯，蔡男憤而提告；士林地院一審判蔡男敗訴，高院認定週刊記者未合理查證、錯誤報導，已侵害蔡男的名譽權，逆轉改判須賠償35萬元，壹傳媒須刊登道歉聲明。全案可上訴。 (中時 ) #法官 #道歉 #壹傳媒 #報導 #地院 也許您會感興趣 推薦閱讀 媒體報導林錫耀嗆賴改規則 蔡辦：非事實 16:092019/05/24 政治 平民也可以當法官 金門法院邀民眾看審案 17:212019/05/24 生活 汐止槍擊 法院裁定20歲槍手羈押禁見 22:202019/05/24 社會 這法官…太陽花學運罵馬英九 大法官獲提名惹議 11:192019/05/27 社會 樹科大文藝創作獎 14人獲獎 07:052019/05/28 生活 反服貿大將受重用！4大法官接任 英派掌控釋憲權 04:102019/05/28 政治要聞 新聞透視》綠完全執政 國會審查只是橡皮圖章！選人看顏色 釋憲恐淪一言堂 04:102019/05/28 政治要聞 當英派大法官逼近3／4 04:102019/05/28 時論廣場 遭指助理開賓利違停 林滄敏求償判敗訴 11:392019/05/28 社會 韓卡柯P高雄演講？ 雄中澄清報導不實 12:332019/05/28 政治 社會熱門新聞 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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