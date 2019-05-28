后里區日前發生廢棄輪胎工廠大火，卻燒出千瘡百孔的環保問題。台中市議員陳清龍28日關心事業廢棄物與焚化爐問題；他說中市事業廢棄物僅能送往外縣市處理衍生費用增加等問題，但更多是下落不明，市府不能「視而不見」。環保局說，事業廢棄物依「汙染者付費」原則，由事業自行或委託合法清除處理機構清除處理。

陳清龍說，現有焚化爐以家用垃圾為主，無法負荷事業廢棄物，業者只能送往外縣市處理或堆置於工廠，更多的是去處不明？早在局長剛上任拜訪時就向他提出問題，至今幾個月卻沒看見任何作為，包括推動垃圾減量，環保局為何不敢做垃圾隨袋徵收政策研擬評估。

環保局應著手規畫焚化爐的汰換。陳清龍說，焚化爐處理家戶垃圾，現在歲修時間愈來愈長；目前垃圾量增加，每當星期日、星期三清潔隊停收垃圾的隔天，垃圾車於焚化爐外大排長龍，時常等上1至2小時垃圾才得以進場，提醒環保局應加以調整。

陳清龍表示，外埔綠能園區何時完工？目前民眾修剪的雜枝樹木無處可去，外埔綠能園區啟用遙遙無期？必要時應公開問題檢視改善，而不是一再拖延時程。

環保局長吳志超說，事業無法自行清理或無事業廢棄物處理機構可供委託處理事業廢棄物時，中央目的事業主管機關得會商中央主管機關，送至中央目的事業主管機關自行或輔導設置的事業廢棄物處理設施處理依環保署規定；未來也會積極協助台中市事業廢棄物去化。

(中時 )