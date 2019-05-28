陳杰表示，是因為深愛黨才會努力捍衛黨排黒、抗貪、拒毒決心；盼司法喚醒社會公義。（謝瓊雲翻攝）

中華民國總工會理事長、前立委陳杰，27日赴台北地方法院遞出定暫時狀態假處分及緊急處置聲請狀，並呼籲國民黨中央黨部審慎查核彰化縣黨部的初選結果，勿因小失大、影響社會觀感。彰化縣黨部主委張曼莉對此表示尊重，強調初選作業公平公正公開，一切可受公評。

陳杰在全國總工會多名工會理事長、幹部陪同下到北院遞狀，表達捍衛中國國民黨排黒、抗貪、拒毒決心，期望透過司法程序，維護民主政治法律正義，落實廉能民主政治理念。

針對立委提名作業，國民黨彰化縣黨部配合黨中央作業期程，辦理彰化立委初選提名作業29日將由提名審核小組針對初選結果、建議提名名單審核通過後，報請黨中常會核定，正式確認提名人選。

若無意外，第一選區將提名柯呈枋、第二選區張瀚天、第三選區謝衣鳳、第四選區蕭景田。但因陳杰不接受、不承認初選，17日先到彰化地院遞聲請狀、27日再赴北院遞狀。

爭取第二選區初選提名的陳杰批評初選有如黑箱作業，從頭到尾不知道民調的題目、也不曉得民調公司，兩天的電話民調作業時段都是看新聞才知道；也沒人通知他派員到電話民調現場監看。

陳杰指出，身為近40年資深黨員，深愛國民黨，黨章36條的規定就像黨內的憲法，至高無上，不希望黨受到傷害，甚至影響到2020大選；面對初選結果，地方基層有許多不同的聲音，尤其全國總工會不滿、反彈的聲浪更大，也替他抱不平，若黨中央執意要依此初選結果提名，不排除接受工會團體的建議，獨自參選。

陳杰強調，黨章的規定就是為了維護社會公義，符合人民對黨的期待，這是社會觀感的問題，許多工會的幹部好朋友、和沉默的黨員，心中的不平、不鳴則已，明年立委綁大選，恐怕將因而影響大選。

張曼莉表示，初選程序均依照黨中央規定的初選提名辦法，一切過程依法辦理，現場都有公正人士、律師在場，絕無黑箱、可受公評；尊重陳前立委的作為，但也提醒陳杰應多考慮這些動作，對黨到底是傷害還是好的？想要為民服務、做事，機會、方法非常多，既然參與初選就要尊重遊戲規則。她也強調，若屆時陳杰前往登記參選立委，就會祭出黨紀處分，將提考紀會議處。

(中時 )