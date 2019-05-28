台中市長盧秀燕日前拋出「捷運社宅」構想，初步選定捷運綠線北屯機廠土地，採公私合作方式，提供容積獎勵給建商，合作興建社會住宅。林佳龍28日上午在台中豐原表示，捷運綠線通過人口密集的文心路，缺乏現成土地，他過去擔任台中市長任內就找過了。

交通部長林佳龍28日出席國道4號豐潭段2號隧道西行線貫通典禮，媒體詢問「捷運社宅」是否找得到土地？林佳龍表示，配合捷運場站開發，一併做社宅當然很好，這在他擔任台中市長任內也研究過，但嚴格意義的「捷運社宅」，其實在捷運綠線沿線比較難找到地。

林佳龍提到，他過去擔任台中市長時，推動鐵路高架化，就在火車站附近規劃社會住宅。捷運綠線經過都市人口密集的文心路，沿線缺乏現成土地，不過附近有一些重劃區，過去也有規劃，提供給新市府參考。

對此台中市交通局長葉昭甫表示，林前市長任內興建了一些社會住宅，新市府團隊也認為這是好的政策，盧市長繼續推動，讓社宅更普及。不只要讓社會住宅功能完善，還要選在更精華的地段，捷運周邊就是一個好的選項。

葉昭甫說，林佳龍部長說「找不到地」，新市府團隊覺得遺憾，但事在人為，就讓新市府團隊來找。盧市長已要求交通局加速盤點捷運綠線的北屯機場站、烏日站周邊土地，目前這兩端的土地價格還可研議興建社會住宅。

葉昭甫進一步表示，綠線沿線兩側步行可抵達的地點，也都是尋找的範圍。市府會加速推動，把握任何可能的機會，為市民找到好地段，興建更多社會住宅。

(中時 )