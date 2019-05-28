會議前環保團體在環保署外提出訴求。（廖德修攝）

爭議許久的高雄興達電廠燃氣機組更新計劃環評，今（28）日進行第4次專案小組會議後終於通過初審，並要求台電於6月30日前補正資料送環評大會審查。環團要求「先拆後建」，經濟部次長曾文生雖未接受，但承諾冬季（10月至隔年3月）會保持2部燃煤機組停機，且備轉容量率低於8％，另2部燃煤機組才會啟動，以減輕空汙。

興達電廠計劃新建3部燃氣機組，取代原有4部燃煤機組與5部燃氣機組，環團要求1、2號機組（燃煤）於年底生煤許可證到期後提前除役並拆掉，在原地興建燃氣機組。但台電的計劃是另地興建燃氣機組，等商轉成功後再於2023起，陸續拆除舊的燃煤與燃氣機組。環團認為多等4年，依據學者的研究來推測，每年恐會讓109人喪命。

對於環團的要求，台電總經理鍾炳利表示，以氣代煤是政府的能源政策，這點毋庸置疑，但過程中必須保證供電穩定，因此舊的機組要等新機組上路後再拆，才能保持機動調度，否則會有供電的風險。

最後曾文生提出冬季燃煤機組減半運轉，夏季夜間實施降載的承諾，終於獲得環委同意。但曾文生也請高雄市政府同意，須同意70％的生煤許可量，才能確保供電安全。

另外，興達電廠燃氣機組預定地的南邊有永安溼地，上有許多保育類候鳥棲息，電廠興建後恐會產生負面衝擊，包括高雄、台南鳥會人士均提出許多保護野鳥的要求。不過也有當地里長、地方人士到場支持興建新機組，但台電應該敦親睦鄰，善盡照顧鄉里的責任。

台電表示會組成溼地管理委員會，邀請地方人士與保育組織一起加入，確保野鳥與生態保護無虞。對於地方的實質回饋內容，如興建多功能活動中心等，都會按計劃實施。環評專案小組召集人劉希平也提醒台電，開發計劃送環評大會前必須與地方好好溝通。

(中時 )