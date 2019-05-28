立法院今處理中選會主委被提名人李進勇人事案，但李遭質疑具黨政背景，負責舉辦大選恐有失中立，因此國民黨團強力杯葛，雙方爆發激烈肢體衝突，但人事案仍可望在民進黨多數投票優勢下過關。另一方面，中選會委員張淑中也因無法認同李進勇人事案，今親赴中選會遞交辭職函，宣告即日起辭去中選會委員職務。

對此，中選會代理主委陳朝建則回應，有關張淑中請辭一節，會依行政程序轉呈行政院；另，中選會不就本件做任何評論。

張淑中在辭職聲明中指出，依據我國現行法律規定，中選會是獨立行使職權的中央機關，所有中選會委員包括主委、副主委等人，皆應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。

張淑中接著說，其中身負召集及主持會議的「主任委員」代表中選會形象，其角色動見觀瞻，如何在辦理各項選舉及公民投票事務時，堅持「選務中立」的角色格外重要。他認為，中選會主委人選，無論我國政府是由那一政黨執政，都應審慎參酌並循2009年後之慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會「政治中立」「選舉中立」的深層期待。

張淑中並說，2009年5月22日立法院三讀通過《中央選舉委員會組織法》，當時制定該法主要目的，就是賦予中選會「法制化」，而法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或是陳英鈐，至少皆為「無黨籍」，外界爭議不大。

張淑中進一步說，然而今年2月25日，行政院長蘇貞昌提名民進黨籍的李進勇出任中選會主委，此人事案見諸新聞後，社會各界爭論不斷；而政黨色彩十分明顯的李進勇，今將通過立法院同意，正式成為中選會主委，「基於個人理念實無法接受及認同」，因此特在今日、也適逢我國中選會法制化、中選會組織法正式制定屆滿十周年的日子，正式辭去中選會委員職務。

李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

(中時電子報)