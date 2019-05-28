新竹縣警方日前逮捕一名遭苗栗地檢署發布通緝的呂姓男子，未料遭到包括桃檢、竹檢及苗檢踢皮球拒收，甚至被苗檢檢察官嗆「誰准你們送來的? 幹嘛不送桃園，我們苗栗是比桃園小嗎？」當場讓員警士氣遭受打擊。出身警察的亞洲警察學會秘書長葉毓蘭痛斥，「這樣的官威真是不可思議啊！檢察總長應該給個說法吧?」

據了解，新竹縣員警在楊梅區抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓男子，經查發現呂男苗栗地檢署發布通緝，但依照規定，員警可送至緝獲地的地檢署，或是送到原發布地的地檢署，檢方不得拒收。

但員警進行移送時，先遭新竹地檢踢給苗檢，到了深夜晚間送往苗檢，苗栗地檢署檢察官又拒收，最後再問桃園地檢署，但仍無人要收。折騰到隔天，警方打電話問苗栗地檢署，最後才收人。但苗栗地檢署表示，過程中應該是溝通不良有誤會，會進行調查。

對於檢方不體恤警察的心態，葉毓蘭在臉書上發文批評表示，「在民進黨砍殺退休軍公教警消的過程中，唯一悻免於難、分毫無損的特權公務員，就是法官、檢察官，他們的薪資約為員警的二至三倍，他們手持司法天秤，殫精竭慮，給他們一份足以養廉的待遇，免受司法黃牛的利誘，值得！」

葉毓蘭說，「我對許多不畏政治壓力，認真固守法治防線的司法官心存感恩，但是像這則新聞中發生的場景：新竹縣警方在桃園抓到苗栗地檢署發佈通緝的通緝犯，居然苗檢、竹檢、桃檢都拒收，苗檢還可以口出狂言『誰准你們送來的』？」

對這樣的心態，葉毓蘭痛斥，「這樣的官威真是不可思議啊！無怪乎花蓮會有檢察官為了幫女兒「討公道」，帶著二個警察到幼兒園升堂問審，把小朋友嚇到尿褲子。」

葉毓蘭以過去自身在警界經驗說，檢察官對警察夜間移送的案件、犯嫌，斥責「誰准你們送來」的情節，外界可能以為是特例，卻是各地警察的日常遭遇。

因此她強烈呼籲，「司法改革只會改別人，何時才會改到自己？法務部、檢察總長，給個說法吧？」

(中時電子報)