台中上石國小教師余璨同說，中閔校長對孩子的關愛、耐心地回覆溫暖的言語，充滿真誠與熱情。(擷圖自余璨同臉書)

小學生與台大校長的書信往來，讓人滿滿的感動！台大校長管中閔今(28)日在臉書上披露，3月底收到台中上石國小一位同學來信，請教許多經濟問題，希望他幫忙解答。他回了一封4頁的信，同學們和老師很開心，他覺得自己做對了事，也讚嘆任教老師余璨同好認真，這批小朋友運氣很好。

余璨同和同學在收到管中閔的回信，也在臉書上貼文描述這段小學生與大學者的書信往返經過。余璨同指出，幾個月前，職人課程前段的自我探索時，有個早熟小孩丟了一道難題：「我以後想當經濟學者！但老師，我們應該很難找到經濟學家訪問吧！」這句話激起他的鬥志，幾經構思並附上綜合課片段，他寫信向本身是經濟學者的台大校長管中閔求助。

在發信後的深夜，收到中閔校長凌晨01:38的回信：「我很樂意和您的學生寫信。我雖然是經濟學者，卻不敢保證能回答小朋友的問題（他們的問題有時並不好答），但我會盡力。」

他激動地將中閔校長答應的消息告訴孩子們，孩子們叮嚀負責寫信的同學：「除了你想問的問題以外，也要把我們之前在課堂激辯的經濟問題問管叔叔喔！」在一個禮拜的寫信過程中，那個孩子把自己和同學想問的問題、經濟現況看法寫進了信裡，滿滿三張信紙。折了一架紙飛機、貼上郵票、寫上信封住址，小心翼翼的送出。

收到中閔校長「滿滿四張」A4回信，大家爭相想看他怎麼回應他們的提問。

★「非常高興收到你的來信。首先，我很高興學到了一個新字『兟』，了解到這個字的意思是銳意進取。你雖然才六年級就積極探索新知，個性跟你的名字代表的意義相符。」

孩子們問：「『為什麼新聞常說臺灣生產力持續成長，但我們薪水卻沒有成長？』老師要我們角色扮演，當時我們討論出的答案認為是『成本價格好像越來越低，但產品價格卻越來越高，造成薪水成長不高。』您覺得呢？」

★節錄了一段管叔叔的回信：

★「臺灣政府既然看到問題，為什麼政策未能奏效？我認為產業轉型必須來自產業內在的動力，也就是企業找出能在市場勝出的利基，從而做出改變。而更廣義的轉型是『汰舊換新』⋯⋯」

★最後結語，「你們即將畢業，我在此先祝你和你的同學們未來學習順利，希望你們將來仍會持續關心我們的社會，我們的國家。」

余璨同說，中閔校長對孩子的關愛、耐心地回覆溫暖的言語，充滿真誠與熱情。而寫信的孩子看完信後說：「我真的很開心，這社會有我能努力的地方了。」聽到學生講出這句話，他好感動。

一位王姓網友留言分享，50幾年前另一段的類似情節。當年一位賣炊餅的袁先生，寫信給中央研究院的院長胡適，討論東西方政府制度的問題。胡適先生大為感動，不但非常認真的寫了回信，而且認為我們中華民國一個賣炊餅的人都會關心政府制度問題，這個國家是有希望的。身為校友的的王姓網友說，管校長願意花那麼多時間給小朋友解答問題，令他既感動又驕傲，並說那些當初什麼反管拔管的人，你們有誰做得到？

(中時電子報)