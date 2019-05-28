行政院副院長陳其邁今天出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」總成果發表會時表示，今年是莫拉克88風災10週年，他代表蘇揆感謝相關單位的努力。災防「預防重於治療」，今年起4年政府開始投入29.9億元，啟動第三期「行政院災害防救科技創新服務方案」，提升災害預警及應變效率，減少災害衝擊，保障國民生命安全。

陳其邁指出，由於全球氣候變遷，台灣又位於颱風高風險區，每年因風災引起的暴雨及水災，經常造成民眾生命財產重大損失。以莫拉克風災為例，嚴重土石流及坍塌造成高雄小林村滅村。因此，政府需要透過科技服務及應用，整合救災各項資源，提升政府效率。

陳其邁強調，災害防救的各環節環環相扣，如有任何疏失，將釀成重大災損，因此以科技應用服務提升效率、防患未然，對於現代防災相當重要，一如他從醫時所強調的「預防重於治療」。

陳其邁指出，未來第三期之「行政院災害防救科技創新服務方案」，將累積過去科技應用，進行系統整合，讓民眾擁有更即時的資訊，也讓防災科技應用服務朝向產業面、產生高附加價值的方向發展，例如發展智慧城市，提升整體城市服務。政府目前推動新南向政策，相關成功經驗也可提供新南向國家作為參考。

(中時 )