台中市議會28日舉行警消環衛委員會業務質詢，市議員陳廷秀為消防弟兄請命！他說義消人員平時於中市各地協助，從事各項災害搶救及緊急救護工作，在目前消防人員不足的情況下，義消人員對於協助政府推展消防工作以及維護人民生命財產之重要性，實在絕對必要；但義消均為無給職，雖不像消防人員24小時服勤，一旦發生重大災害或大小火警，全都立即放下手邊工作，奮不顧身全力投入救災行列。

陳廷秀指出，救命器、無線電、3M口罩這些基本配備都是義消自費嗎？消防局長曾進財說，「義消的裝備無法每一位都給足，但我們會逐年編列。」陳廷秀說「28日早上沙鹿發生兩場火災，義消警消人數比例為何？」曾進財說：「義消人數會多一點。」

陳廷秀表示，救人還得自己花錢，他們的裝備、工具多數是自掏腰包購買，這樣的熱心只為了青春不留白；面對消防設備不足，傻傻的衝，直到發生一些比較大的意外事件，才察覺設備真的是問題，難道要用生命告訴我們的慘痛教訓。

陳廷秀說，義消面罩、氧氣架老舊久久無法換新，無法把老舊的裝備，汰換、更新，更無法讓設備跟救災能力一起升級；極度罔顧消防員安全，他希望市府能保護我們的弟兄們，把每年預算編足好好照顧他們，他們才能保護我們。

陳廷秀指出，時代變遷與社會安全需求，消防業務領域已從早期火災搶救，擴大範圍至對火災、風災、水災、震災、化學災害、山難等各種災害之搶救及火災預防等之多層面、多元化工作。義消組織有別於其他組織，在現有消防人力嚴重不足情況下，民眾已將義消人員視為政府整體救災工作不可或缺的一部分。

陳廷秀強調，社會各界對於義勇消防人員協助災害搶救效能要求，亦日益提高，希望每年均依消防法及義勇消防人員組織編組訓練演習服勤辦法規定，編列預算支應，以發揮民間消防助力，確保民眾生命財產安全。

(中時 )