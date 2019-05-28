韓星勝利所開夜店「BurningSun」涉性招待、吸毒、性侵等醜聞雪球越滾越大，近日韓媒剖析YG娛樂對東南亞富商的秘密招待手法，一名曾在BurningSun工作員工透露，若有女顧客在店內被性侵，他們有一套處理的SOP，最重要的是將該女拖出夜店前，得先將對方的入場手環撕掉，才能消滅對方來過BurningSun的證據，藉此脫罪。

昨(27日)MBC電視台《探索企劃Straight》節目播出關於YG娛樂涉性招待的專題報導，調查接受過YG娛樂提供性招待的泰國富商時，發現對方也涉及「BurningSun」夜店的毒品事件，據知這類富商會被列為VVIP等級的客人，而這類客人在夜店開趴時，「同桌過的女性隨後失去意識，被丟出夜店外的情況十分常見」。

知情人透露，被丟包的女性通常有一種狀態，全身無力只有眼睛能稍微動一動，因被餵食了大麻或強姦水，無法說出遭遇了什麼事，事後也記不清，但若是喝醉酒的會不斷胡言亂語，酒醒後仍能回憶起發生什麼事，而在江南夜店中，「在VIP房內洗手間被強暴後丟出的女客很多」。

一位勝利夜店的前員工指出，丟包被性侵的女客人有固定手續，最重要的是要先撕下對方的入場手環，消滅對方來過夜店證據，「若出了問題，我們就能說不認識，是對方酒醉鬧事」，接著便會把該女放到夜店入口的椅子上，讓對方自己醒來離開，更有人表示，在他們的工作中，保護夜店VIP或VVIP比保護暈倒的女性更重要。

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(中時電子報)