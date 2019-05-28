內政部土地重劃工程處2名司機及1名特約助理工程師，以不實發票浮報出差住宿費，在1天住宿費中詐取200元至400元不等差額，廖姓司機詐領11天、黃姓司機詐及王姓助理各詐領1天，3人因小失大與2名賓館業者，均遭依貪汙等罪，被判刑2月至3月不等，得易科罰金，緩刑2年，其中，3人須繳公庫1萬元至3萬元不等，仍可上訴。

判決書指出，70歲廖姓及67歲黃姓編制內駕駛及41歲王姓特約助理工程師等人，利用職務上到各地出差住宿的機會，飯店及賓館為拉攏消費會給予住宿優惠，並依出差人員要求配合開立發票，持業者所開設的不實發票，填具出差旅費報告表，溢報溢領住宿費，詐取差額。

廖姓駕駛自2007年7月9日至2011年12月28日共浮報11天差旅費，每天實際支付住宿費1000元，卻浮報為1200元，詐取差額200元；67歲黃姓駕駛、王姓助理工程師均於2010年8月23日出差住宿，住宿費實際支出各為1000元，卻浮報為1400元，各詐領400元差額。

案經法務部調查局台中市調查處偵辦調查，3人均坦承詐領住宿費，並繳回不法所得，而2名飯店及賓館業者填具不實會計憑證，各為共同正犯。

(中時 )