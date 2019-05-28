國內腸病毒上周門急診就診共有10025人次、較前一周8549人次決速攀升16.8％，連2周都是兩位數的增幅，疾管署預計本周即可進入流行期，呼籲民眾提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青今（28）日表示，國內新增1例腸病毒併發重症病例，個案是北部2歲男童，在5月上旬因陸續出現發燒、食慾不佳、手腳紅疹、肌抽躍、嘔吐及步態不穩等症狀住院，確認為腸病毒71型感染，男童經過4天住院治療後康復。

上周（5月19日至5月25日）國內腸病毒門急診就診共計1萬0025人次，較前一周增加16.8％，疫情近2周增幅各為19％、16.9％，已接近流行閾值（1萬0500人次），其中人口數較少的宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣已經進入流行期了。

今年以來國內已經累計12例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型占有6例最多，腸病毒D68型2例次之，其他還有感染克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型等。

近期國內社區腸病毒檢出型別仍以克沙奇A型為多，檢出型別排名第3的腸病毒71型病毒活動增溫、目前檢出病例59例，高於2016至2018年同期，去年同期為22例，還好仍以輕症及散發病例為主。

林詠青指出，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病）。

(中時 )