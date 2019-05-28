交通部2月底預告修正《汽車運輸業管理規則》，千名駕駛上凱道抗議，還有超過35萬民眾連署撤銷修法。Uber昨日針對交通部對於公共政策網路參與平台的綜合整理回應表示，交通部並未審慎看待民眾意見，僅不斷重申既定立場。網路叫車平台今日指出，交通部所謂的理性對話、不強硬公告都是虛晃一招，將於明日下午至行政院前進行抗議。

Uber表示，多達7000則民眾留言，要求政府尊重消費者有自由選擇權，並應重新思考修法規範，然而交通部卻一意孤行，沒有審慎看待大眾意見，只是不斷重申既定立場。

Uber指出，現行營運模式遵守2017年與交通部達成的協議，強調Uber與計程車的營運模式與享有的優惠截然不同，計程車可以排班、路招、不需繳稅、具準大眾運輸業的燃牌照優惠減免，租賃業則藉著Uber的科技力量提升效率，依照租賃車型、新舊程度等決定租車費用。

Uber表示，該草案修法通過後，受影響的包括所有「有附代僱駕駛的」、及「可以網路APP叫車及定位」的租賃車業者，包含提供長途與短途服務業者，其中草案明定只能承接車程一小時以上的案子，等於大台北地區到桃園機場、苗栗以北到桃園機場、新竹以南到台中機場、嘉義以南到小港機場皆不合規定。

Uber也請教了法務專家，在「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「小客車租賃定型化契約範本」中，所寫的日租與時租僅是列舉兩種計算租金方式，並非限制不得以分鐘計算車費，修法要求以小時作為起租單位，是對消費者租車時間的限制，已經違背憲法保障的人民基本權利。

網路叫車平台今日發出聲明指出，交通部次長王國材日前表示「會再有對話、不會強硬公告」，然而承諾都紛紛跳票，且民眾應有多元選擇，交通部卻要將各種選擇變為計程車隊，多元計程車也只是脫去黃色殼的跳錶計程車。

網路叫車平台痛批，交通部一再失信、一再程序粗暴，修法諮詢也都只是虛晃一招，將於明日下午2點至行政院前抗議，要求暫停修法，並呼籲行政院長蘇貞昌出面解決。

(中時 )