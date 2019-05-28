台中國際旅展將於5月31日登場，業者推出超低優惠行程，盼吸引消費者。(林欣儀攝)

中台灣一年一度、由旅遊公會主辦的「ATTA台中國際旅展」5月31日將登場，共吸引150家廠商、400個攤位展出，除鎖定即將到來的暑假推出優惠國外行程，全台23家觀光工廠也到場展出，業者初估，今年團體遊價格約比去年再下殺1500至2000元，是搶便宜的好時機。

台中市旅行商業同業公會副理事長陳基源說，受廉價航空崛起影響，年輕人喜愛選擇自由行旅遊方式，為拉抬團體旅遊行程買氣、同時吸引更多人到旅展搶便宜，今年展場內價格再下殺，平均團價約比場外便宜2000以上、也較去年的價格優惠，希望旅展人潮能較去年增加20％。

陳基源強調，雖市場景氣不佳，但旅遊市場買氣近幾年有穩定上揚趨勢，今年至目前為止、到國外遊玩的旅客就比去年增加約5％，其中又以日本、中國大陸及韓國為台灣民眾喜愛旅遊的國家。

看好此趨勢，今年旅展特別推出多項優惠價格，主辦單位指出，有旅行社特別推出韓國釜山買一送一只要13999的超低價格，而暑期熱門的北海道賞花行程也下殺3萬元不到。此外，長榮航空特別推出2999元機票最低價、另現場購買日本新航線機票還可減價500元。

國內旅遊部分，業者表示，今年首推仍是部落深度旅遊，2天1夜行程約3、4千元，即可體驗原住民部落的狩獵文化等，另包括蘭嶼、綠島等離島部分，原價5至7千元的行程也紛紛下殺至3、4千元，標榜要帶領民眾走一趟不帶腦旅行。

(中時 )