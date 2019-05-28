中部萬安演習將在5月30日13時30分至14時實施，台中市政府警察局第三分局轄區內有火車站、交通轉運站以及新時代購物中心等人群匯聚地點，為了讓民眾了解萬安演習期間人車疏散等制等事宜，台中市警局第三分局副分局長高啟閔28日上廣播節目針對即將登場的萬安演習，他提醒民眾如剛好搭火車到台中，遇萬安演習，要先留在車站內，演習結束、警報解除再出站。

另，高啟閔透過輕鬆的口吻，對於東南區的交通與治安問題，進行精闢的說明，除讓聽眾能瞭解到各項警政現況及作為外，並講述各種新興詐騙手法案例分享，讓聽眾彷彿身歷其境，與聽眾朋友渡過一個愉快的上午時光。

高啟閔在節目中提醒民眾，5月30日13時30分至14時實施萬安演習，於晝間實施30分鐘之防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制及戰災救護等實作演練。

演習期間人車禁行，三分局轄區內有火車站，如乘客剛好是搭車到台中，請先停留在車站內，不要外出，直到演習警報結除才能出站。

(中時 )