費城人球星哈波(Bryce Harper)今年手感太差，打到他開始懷疑人生了，更糟糕的是他好像不會打直球，這有可能嗎？費城人前役被釀酒人以9-1痛打，哈波3打數吞3K，「我得打得更好，我必須打得更好。」賽後哈波被特別要求練打直球。

哈波本季吞下73K是聯盟最多，被直球三振的次數亦是聯盟最多，他對直球揮空的次數高達83次，僅次於響尾蛇渥克(Christian Walker)。碰上以直球為主的投手，比如說他去年碰上陳偉殷，11打數就被三振5次。除了普侯斯(Albert Pujols)這類罕有的天才，重砲型打者本來容易被三振，但打不到直球就麻煩了，因為哈波也不是很會打變化球。

季外簽下超級大肥約之後，各家投手對上哈波都特別認真，導致他打擊率不升反降，本季0.227非但是生涯新低，三振次數還可能創下新高。上壘率0.355和攻擊指數0.793是靠四壞球保送撐上來的，那是有的投手刻意閃躲，並不是哈波會選球。

費城人總教練卡普勒(Gabe Kapler)對此只能信心喊話：「我毫不擔心哈波，我相信他到季末就能打回正常的數據。」雖然哈波打得差，但他還是固定能上壘，擔任第三棒也不太會影響球隊攻勢。費城人目前位居國東龍頭，僅以些微勝差領先勇士。

(中時電子報)