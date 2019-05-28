總統蔡英文最近頻頻南下，參加她的造勢大會，前天她到嘉義時喊出，「有嘉義人堅定支持，我的第二故鄉就在嘉義」。對此，因為有感這一句話，有網友在PTT上整理蔡總統過去發言，看她喊出「XX地、XX區是我的第二故鄉」有哪些。PO文一出，立刻讓許多人噴笑，酸諷「呆丸價值，每次選舉就演戲」。

蔡英文南下嘉義縣出席她的造勢大會。她說，每次有困難時，她都會來到嘉義，「有嘉義人堅定支持，我的第二故鄉就 : 在嘉義」。有網友因此在PTT上整理過去蔡英文過去發言，看她喊出「XX地、XX區是我的第二故鄉」。一經整理，發現她在新北板橋、台中豐原、嘉義縣...等地皆喊出「我的第二故鄉」，尤其是在選前造勢活動場合，更是會喊出這一句。

該網友馬上吐槽酸諷，「看來很多地方都是蔡英文的第二故鄉啊，特別是選舉前或是致詞時特別容易量產出故鄉來... 不然這樣吧，除了屏東之外每個地方都是你的第二故鄉好不好~~~」。

其它網友看了也開酸，「靠北 她是怎麼回事XD」、「她的故鄉真多」、「只有選舉時才來啊」、「呆丸價值-全呆丸都是她的第二個故鄉阿」、「每次選舉就演戲，一堆蔡粉超愛」、「這個人的人設根本有問題...」、「台北以外的都是第二故鄉啊，就如同台北以外的都是南部」、「除了屏東以外都是故鄉，空心菜是真的住過膩」。不過也有人說，「馬英九上身」、「蔡英文是要表達對於當地的親切感」，但也有人駁說，「顏色正確，怎麼看都順眼」、「少在那雙重標準，柯跟韓這樣做，一定被滿滿的網軍罵噁」。

有不少人狂問蔡英文的第一故鄉在哪？根據總統府官網介紹，蔡英文出生台北市，家族來自屏東縣枋山鄉，而她在父母親所經營的汽車修理廠長大。

(中時電子報)