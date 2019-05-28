垃圾車進出需要「S」型進出，雙方今再爆發衝突，清潔隊痛批，應走法律程序，而不是「先給一巴掌，再來談」。（張祈攝）

花蓮市垃圾掩埋場長年向台肥承租聯外道路，月初台肥以開發為由封路，引起爭議，今上午台肥再出招，短短200公尺放置9處水泥紐澤西護欄、交通錐等設置路障。（張祈翻攝）

花蓮市垃圾掩埋場長年向台肥承租聯外道路，月初台肥以開發為由封路，引起爭議，今上午台肥再出招，短短200公尺放置9處水泥紐澤西護欄、交通錐等設置路障，垃圾車進出需要「S」型進出，雙方今再爆發衝突，清潔隊痛批，應走法律程序，而不是「先給一巴掌，再來談」；台肥花蓮廠長彭盛隆回應，已經延後3年合約，責任不該只是在台肥。

台肥今早派員前往現場放置水泥紐澤西護欄、交通錐等路障，彭盛隆在吳姓律師陪同前往現場，市公所清潔隊聽聞後，與公所建設課承辦前往關切，現場氣氛火爆，一度爆發推擠衝突，清潔隊反應，台肥惡意擋路，罔顧清潔隊員安全。

市公所清潔隊主張，該路段已被縣府認定為「現有（既成）巷道」，不應擅自封路，應該跟縣府提出訴願，走法律程序，而不是先封路再談判，且清潔隊員工作時間為傍晚，該路段並無路燈，加上路障阻礙，恐危及清潔隊員安危，強調並不是要和台肥對抗，而是要保障清潔隊進入安全。

縣府建設處長鄧子榆指出，「現有（既成）巷道」具供用地役權關係，不能任意廢止或加設圍籬障礙物等，雖並無罰則，但公所仍可請警分依道路交通管理處罰條例強制移除，甚至依該條例開罰。

彭盛隆指出，2016年早已告知因廠內開發不再續約，期間考量公所要另覓地點興建「垃圾集中場」，延後3年合約，仍不見公所作為，如今廠內因開發需求中止合約，公所也應另闢解決之道，而不是指責台肥不續借路權。

(中時 )