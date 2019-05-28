台南市永康區歷史年代久遠的名廟開天宮，迄今至少有330年以上歷史，台南大學台南學研究中心歷時近5年，完成《永康區開天宮志》，今天正式對外發表，台南大學人文與社會學院院長暨台南學研究中心主任戴文鋒表示，站在地方文史研究上，不論對廟方、台南地區甚至整個台灣地區的早期開發史，都有特別歷史意義，也期盼藉由學術界、宗教界未來持續一起攜手合作，共同提升宮廟優質文化與學術能量。

包括台南大學人文與社會學院院長暨臺南學研究中心主任戴文鋒、市府觀光旅遊局專員暨台南大學兼任講師陳宏田、中央研究院GIS中心專案企劃師張耘書與永康區開天宮主委黃益謨、總幹事陳鉅泯及管委會各幹部與永康區長張睿民、永康分局副分局長王民安、在地里長李俊銘及吳深濤等人今天共同出席舉行新書發表記者會。

戴文鋒表示，當時邀請撰著團隊成員陳宏田、張耘書都是台南大學台灣文化研究所的畢業生，撰著台南地區文史經驗豐富，彼此「深耕在地」學術理念契合。該書從建廟歷史沿革考證、神明信仰體系、建築文物藝術、組織運作架構等靜態文史書寫，到歲時儀式活動，特別是2015年新廟重修落成入火安座、2015年底至隔年初舉行乙未年五朝謝恩祈安禮斗清醮，再到今年初舉行戊戌年祈安謝恩圓滿福醮遊境大典，暨齊月祠大聖爺、月老公、月老婆安座大典等動態宗教文化醮事，無不深刻完整呈現，是以，歷時近5年才完成出版。

永康區開天宮主委黃益謨、總幹事陳鉅泯等廟方執事，相當感謝台南大學台南學研究中心團隊，首部撰著宮廟專書即願意與開天宮合作，該廟雖然不是很有名氣的大廟，不過，遠在荷蘭時代就已有閩南先民在附近入墾，是非常有歷史的地區，轄境內不僅有郭懷一抗荷事跡起源地，還留存有「王田」荷蘭時代的古地名。

只是，建廟年代大部份資料都是記載創建於乾隆27年（1762），歷屆管理委員會也就都如此認定，團隊並將研究成果〈開天宮廟創建年代考辨〉一文，發表於《臺南文獻》，對外澄清開天宮可遠溯鄭氏時期創建的說法，對廟方來講相當別具意義。

開天宮是永康區歷史年代久遠名廟，始於鄭氏時期，也是早年廣儲西里里廟，主祀神明神農大帝，神農即田祖，因此亦俗稱該廟為「田祖廟」。現廟址所在地為王行里小地名「對面仔」，為永康區龍潭（龍潭里及永明里全部；昔稱蜈蜞潭、簡稱蜈潭）、王田、五鬮（Gōo-khau，國語ㄐㄧㄡ）、對面仔（王行里車行除外大部份）信仰中心。由於開天宮曾經遷徙，從原屬王田庄的火燒店遷移至對面仔，廟境原為火燒店、王田、五鬮、對面仔等庄頭，期間增加蜈蜞潭庄，最後火燒店廢庄，今廟境主要仍為王田、五鬮、對面仔及蜈蜞潭庄。

雖然永康龍潭地區近年來發展快速，不過，整體轄境相對於永康其他都市化程度較深的地方，仍顯得稍具古樸風味。特別是該廟在鄭氏時代即有之，迄今亦至少達330年以上之歷史，站在地方文史研究上，不論對廟方、臺南地區或甚至是整個臺灣地區的早期開發史，都有特別的歷史意義。

此外，雖說該廟歷來醮事科儀辦理次數並不多，不過，廟方相關執事人員、建醮委員及境內信眾，對於醮典，與其他地方相較，顯得非常謹慎與注重，整體流程從聖示建醮期程開始，接續宋江陣操練、成立建醮委員會、遴選道士團……等，到醮典重頭戲豎燈篙、請水、送火王、入醮、五朝醮事科儀法會、放水燈、拜天公、普度、遶境、入廟、謝燈篙、送天師，甚至到滿月醮，皆可見境眾一心，齊力為醮典辦理圓滿的心態，尤其三年前拜天公、普度、遶境期間並遇上「霸王級寒流」，天氣寒冷異常，但仍澆不息境眾對傳統醮祭信仰的虔信與熱枕，實屬難得。

隨著本書完成，除了確認創建年代往前上溯至鄭氏時代外，係漢文化最早移入區域之一，也完整紀錄該廟近年來一連串包括入火安座、五朝大醮、圓滿福醮等廟會活動盛事，也是一本由大學與宮廟共同合作的廟志與深耕「台南學」在地研究的學術專書，期盼學術界、宗教界未來持續一起攜手合作，共同提升宮廟優質文化與學術能量。

(中時 )