世界無菸日將至，國健署公布2017年菸害工作人口健康促進暨菸害防制現況報告。男性所從事的行業中，營造工程業、用水供應及污染整治業、不動產業，吸菸率最高，達3成4以上；女性方面，則以不動產業的吸菸率最為突出，顯示藍領為最大的菸品受害者。

藍領工作者常以吸菸為交際管道，工作累了就點根菸，與同事在一旁休息、聊天，今年47歲的工人小霖哥也不例外。菸齡超過30年的他，曾有過幾次戒菸念頭，卻屢試屢敗。直到某天想抱女兒，卻被女兒說「臭臭」，不給抱，才燃起戒菸念頭。

2017年菸害工作人口健康促進暨菸害防制現況報告，以6023人為樣本，發現男性吸菸率前3高的行業清一色為藍領工作，包括營造工程業、用水供應及污染整治業、不動產業，吸菸率分別為39.6％、37.2％、34.1％；吸菸率最低的行業，則是醫療保健及社會工作服務業、教育業，分別為3.3％及6.4％。

女性方面，則以不動產業最為突出，吸菸率達13.9％。其次依序為住宿及餐飲業（4.6％）、運輸及倉儲業（4.4％）、支援服務業（3.9％）等；吸菸率最低的行業，為公共行政及國防強制性社會安全業、金融及保險業，吸菸率分別為1.0％及1.2％。

勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌指出，一般人的職場生涯平均有40年，每天至少8小時的時間都在職場中渡過，天天處於菸害環境，對肺部健康的危害甚大。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事余忠仁表示，20歲開始吸菸者，若到了60歲才開始戒菸，肺功能也只剩一般人的一半，但若趕在40歲時戒菸，仍能保留4分之三的肺功能。

吸菸不僅影響自身肺功能，也會為胎兒產生負面影響。台灣家庭醫學醫學會副理事長施錦泉表示，暴露於菸霧毒素中的胎兒，罹患嬰兒猝死症的機率將增加2倍，肺部的成長、功能發育也將減緩，未來更易罹患氣喘、肺炎及支氣管炎。

我國成年人整體吸菸率，10年間已下降約4成，但仍然有進步空間。國健署菸害防制組組長羅素英提醒民眾，善用免付費戒菸專線0800-636-363及全國4000多家醫事機構所的戒菸服務。如有企業願意申請專人到職場的戒菸服務，可聯繫衛生局瞭解詳情。

(中時 )