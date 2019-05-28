李亞鵬幫李嫣辦生日宴。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

李亞鵬和李嫣父女感情好。（圖／翻攝自嫣然天使基金微博）

47歲李亞鵬和天后王菲離婚6年，最近李亞鵬公開認戀小16歲「翻版王菲」Susie，承認感情上有了第二春。昨(27日)陸媒拍到李亞鵬幫李嫣慶生，身邊不見王菲，也未見新女友Susie，父女倆互動十分有愛，胡軍也現身幫李嫣過生日。

李亞鵬先前被拍到和Susie手牽手逛公園，不久傳出Susie是身價千億的企業家，李亞鵬為護女友便發文：「只是一位偶爾喜歡唱唱爵士的文字工作者，一位令人欣賞的獨立女性」，澄清女友非企業家，而網友也起底Susie個人微博資料，發現她出生1987年，曾按讚嫣然基金會的發文，畢業於紐約電影學院導演系，相當有才華。

據微博「娛情先鋒隊」報導，27日晚間目擊李亞鵬替女兒開慶生會，13歲的李嫣穿著一身黑色長裙，留著一頭微捲黑長髮，看來很有少女氣息，且身高已到李亞鵬肩膀，期間李亞鵬還動手幫女兒整理頭髮，父女親密擁抱，氣氛溫馨，但不見王菲現身。

(中時電子報)