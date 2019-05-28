YouBike2.0系統升級計畫，預計以「輕樁」模式推出，議員擔心系統轉換期因系統不相融，舊車無法在新樁還車，影響服務品質造成民眾不便，北市交通局長陳學台對此回應，業者正克服系統問題，轉換期不會拖太久。

YouBike目前北市有400處租賃站，共有1萬3072輛車，相關設備和資產已移轉北市權管，市府委託微笑單車公司營運及維護設備，業者有意升級YouBike，市府要求明年6月底前需提送計畫。

陳學台指出，YouBike2.0結合有樁和無樁優點，打造「輕樁」式設備，除了易於管理的優點，因為車柱改良設計，太陽能供電不受電力設備影響設置時成，設置空間也較目前YouBike不受限，另外，車機還具有租借、通訊、文字顯示功能。

議員潘懷宗指出，YouBike2.0系統與目前的YouBike不相融，市府怎麼轉換？議員郭昭巖說，新系統改為太陽能供電，如果像最近一直下雨，電力可能會有問題，至於未來設站條件為何？

議員汪志冰質疑，長期都是由捷安特公司營運，要求市府在業者、市府和市民利益間取得平衡，否則會讓人覺得錢都被同一家廠商賺走。議員戴錫欽說，系統轉換期間恐衍生車輛調度問題，民眾嘗鮮一窩蜂搶2.0版車輛，服務品質很難維持。

對此，陳學台回應，未來YouBike將增加至2000站，所有站點都是YouBike2.0，粗估轉換期要半年，雖然有系統汰換過度期，但會待新站建置到一定規模才讓新車上路，目前時程還不確定，另也請業者研究系統技術相融。

(中時 )