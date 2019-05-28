Neymar appeared to smack someone in the face on the way to collect his runners-up medal last night after having a smartphone shoved in his direction by the man in question who was insulting him. pic.twitter.com/ubQQstObPo — Get French Football News (@GFFN) 2019年4月28日

「森巴軍團」巴西今夏要出征美洲國家盃，下月5日於首都巴西利亞與卡達踢友誼賽備戰，陣中頭號球星內馬（Neymar）卻被拔掉隊長一職。因為內馬在歐冠輸球後於IG辱罵競賽官員，被禁賽3場，又在法國盃決賽落敗後出手搧球迷巴掌（如附檔影片），被觀眾錄下來放上社群網頁，都對形象有傷。

內馬從俄羅斯世足賽巴西8強出局後，重新接下國家隊隊長袖標。這次巴西隊在里約郊區展開集訓，總教練提特（Tite）於上周末內馬報到時，告知其更換隊長的決定。

「內馬犯了個錯，」提特說：「我會跟他聊一聊態度和紀律，不只是以巴西教練的身分，也會以個人的身分跟他談。最重要的事情是和內馬交換意見，以前我跟柯斯塔（Douglas Costa，有過吐口水爭議）也這樣做過，球員行為就是要透過教育來修正。」

巴西隊長的榮譽將先交給36歲的後衛丹尼阿維斯（Dani Alves），他也是內馬在巴黎聖日耳曼（PSG）的隊友，在更衣室本來就是大哥大。

內馬的PSG隊友丹尼阿維斯（左）接下巴西隊長袖標。（路透資料照）

內馬以世界紀錄轉會費到PSG已近兩年，本季依然不順，除了受傷，PSG在歐冠16強遭曼聯逆轉淘汰，內馬動氣辱罵官員，禁賽3場將於新球季歐冠執行。此外，4月底PSG在法國盃決賽PK落敗，賽後球員從樓梯走上看台領獎時，內馬與觀眾發生口角，還出手打到對方的臉，儘管已經27歲，還是控制不住情緒。

本屆美洲盃6月14日至7月7日進行，巴西自1989年以來首次擔任東道主，鎖定隊史第9座、也是2007年以來首座美洲盃冠軍，小組對手包括玻利維亞、委內瑞拉與祕魯。

(中時電子報)