單身的竹科楊姓工程師，認識酒店李姓小姐，將租屋處供她借放物品，李女取得鑰匙竟找劉姓和馮姓2名男子進屋行竊，楊男返家見門被反鎖敲喊「誰在裡面？」劉、馮2人為脫身持菜刀開門，脅迫楊男進屋關入隔間，3人帶著竊得的30餘萬元財物逃逸。

楊男在3人離去後打電話連繫房東報警，警方從大樓監視器發現李女涉案，循線逮捕劉、馮2名嫌犯。新竹地方法院審理後，以李女犯竊盜罪，處有期徒刑10月，劉、馮2人犯準強盜罪，均累犯，處有期刑徒7年2月。

檢警調查，被害人楊男在酒店認識24歲李姓小姐，李女因和室友吵架，向楊男借錢要自行租房居住，楊男臉有難色不想借，但先提供樓中樓的租屋處讓李女借放東西，並交給她鑰匙和磁扣，李女將寄放物品後認有機可趁。

去年12月4日晚9時許，李女找劉、馮2男開車至楊男租屋大樓的地下停車場，以鑰匙和磁扣順利進屋後反鎖，翻箱倒櫃竊取楊男12萬元現金、筆電等價值30餘萬元財物。

楊男因隔天到國外出差提早下班，在3人進屋竊財約35分鐘後返回住處，發現門被反鎖且屋內有人交談聲音，不斷敲喊「誰在裡面？」

李女怕被認出躲進小房間，劉、馮2人在屋內廚房各持1把菜刀，劉男開門後，馮男揮舞菜刀對楊男恫嚇「若不想受傷，就乖乖上樓！」楊男被押至樓上關進隔間，馮男通知躲藏的李女出來，3人將竊得的30餘萬元財物帶走，朋分花用，警方逮獲3人時現金只剩1萬3千元。

劉、馮2人否認犯準強盜罪，供詞反覆，法官認2人昧於事實答辯，犯後態度不佳，持刀威脅被害人，造成被害人身心衝擊非輕，量處上述之刑。

(中時 )