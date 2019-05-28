電子菸被不少人拿來當取代傳統香菸的產品，更被廠商標榜是戒菸不可或缺的工具，好處很多。毒物專家表示，電子菸不僅和傳統香菸一樣，會造成造成肺部病變及增加心臟病發作機率，因成分含有大量的人工調味劑，過度使用還會造成落髮、知覺異常、損害腎臟及肝臟，他呼籲，除了適量使用外，最好還是盡快戒菸。

台灣權威毒理專家招名威在臉書表示，電子菸表面上，較傳統香菸危害少，主要是因為電子菸不燃燒，也不會釋放危害物質「焦油」，所以不會有像是火力發電廠排放出來的那種細懸浮微粒，但「這不代表它就是健康的」。

招名威解釋，電子菸本名電子霧化器（VAPE），是透過鋰電池供電加熱電子液體（純加熱不燃燒），驅動霧化器後，將尼古丁、甲醛、丙二醇、甘油、二甘醇和其它化學品所組成的混合物進行汽化，產生「蒸氣」供使用者吸入，而衛福部先前就以國外研究結果提出警告，電子菸中添加了約莫8000種的化學物、人工調味劑和香料，最常見的口味是茉莉、烏龍、大西瓜。

毒物專家表示，很多人用電子菸來戒菸。(翻攝招名威教授 毒理威廉臉書)

他表示，這些調味劑中含有丁二酮，過度吸食會造成接觸性皮膚炎、落髮、知覺異常、腎臟損害及肝臟異常，甚至是「爆米花肺」的阻塞性肺炎，電子菸與香菸一樣都會造成肺部病變，使心臟病發作機率倍增，並會阻礙內分泌系統和腦部發展，使思慮變得遲鈍。

招名威也說到，電子菸比香菸更容易破壞室內的空氣品質，研究發現，只要有人在室內抽電子菸，空氣中立馬可測得大量的丙二醇、甘油、尼古丁等物，此外，電子菸產生的煙霧，亦是PM2.5微粒，其中含有超量的尼古丁、調味劑和甲醛，過量使用仍會上癮，絕對不會是廣告上說的是戒菸的好朋友，他呼籲，除了適量使用，為了守護自己與家人的健康，還是快戒菸吧。

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(中時電子報)