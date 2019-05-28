去年競選連任的關西鎮民代表羅吉強，涉嫌在餐廳席開5桌，免費宴請40餘位選民被檢警查獲，羅否認出錢宴客，但同案被告指證是羅宴請，新竹地方法院以違反選罷法行求不正當利益罪，判處羅有期徒刑4年2月，褫奪公權4年。

羅吉強原是關西鎮代會副主席，去年8月17日中午，他透過謝姓婦人出面，在某餐廳席開5桌費用約1萬7千元，免費招待40餘位選民，拉抬羅競選連任的聲勢。羅順利連任但未選上副主席。

地院審理時，羅吉強否認餐會是他辦的，也不是他招待和付錢，稱他是民意代表參加婚喪喜慶都會說謝謝拜託等話。

羅的辯護人指到庭證人未感受羅對他們有行賄的意思，檢察官也沒有盡到舉證責任，羅的選區有5千7百餘人，當天到場約40人，比例不到千分之7，羅若要行賄為何只辦1場？該餐會充其量是鄰里間聯絡感情性質。

被告謝姓婦人在審理時結證稱，餐會是羅吉強辦的，是羅要請大家吃飯，叫她找些人去，之後發現有問題，羅和她商討後改稱是她辦生日餐會，以此讓很多證人隱瞞事實，規避檢警偵查。

法官認羅吉強無端增加許多訴訟資源，藐視規定，挑戰司法底線，行為惡性非輕，量處上述之刑，若不服判決可10天內提出上訴。

(中時 )