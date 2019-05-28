韓國瑜談禿頭。（中天新聞）

高雄527光頭日！韓國瑜透露29歲掉髮很緊張 。（中天新聞）

高雄市觀光局將於6月22日舉辦光頭日活動，市長韓國瑜昨出席活動時坦言，他29歲發現自己開始掉髮時，心情沮喪緊張也很受傷。不過，現在他已接受，還高喊「我禿頭我驕傲」。

韓國瑜昨出席觀光局舉辦的「高雄光頭日」宣導活動時，做了以上表示。他並用以偏概全髮型，來說明男孩子年輕就禿頭的害怕、難過心境。

他說，有人習慣頭髮一掉時的第一個動作，是從旁邊拉頭髮拉到中間，甚至拉過中間，他稱這動作是以偏概全；坐著時看不出來，但等到有人站起來跟這人敬酒時，就會看到這人頭頂中間有個「鳥巢」。這人為什麼要這樣拉頭髮?是他怕人家知道他禿頭。

他表示，其實「男孩子禿頭一點都沒有關係，完全不重要，男孩子重要的腦部」。韓國瑜的一番話逗得在場民眾哈哈大笑。最後，韓國瑜呼籲，海內外頭髮稀少的人不要怕，開開心心來高雄觀光，帶動高雄市南華商圈、凱旋夜市以及新崛江商圈昔日的繁華；活動當天，也希望民眾捐髮幫助癌症病友。

網友說，「就是喜歡這麼陽光正面的韓市長」、「韓總統好幽默喔～愛禿子愛您！」。

(中時電子報)