從事樂器演奏的達人拿著吉他、教導孩子感受音樂優美。（林欣儀攝）

提振弱勢學生的學習動機、同時幫助他們了解自身興趣，東海大學推動USR計畫、28日舉辦「大肚山在地職人博覽會」，邀大肚山巷弄內的在地職人們擔任一日教師，教導四箴國中、龍峰及瑞峰國小師生們專業技藝，也分享他們看待生命的態度。

11位在大肚山各個巷弄內分別從事陶藝、木工或樂器演奏、輕黏土創作、咖啡沖煮等行業的職人們，踏進東海大學打造的行動教室，親自教導400名國中小學生們體驗拉坏、打造簡單飾品或認識茶葉與學習泡茶，學生們聽到以往不曾接觸過的專業，都專心傾聽。

USR計畫主持人卓逸民指出，東海大學位於大肚山，深深感受到大肚山的巷弄中隱藏著許多專業職人，他們雖從事不同行業，卻有著熱愛工作、專注服務等共同點，透過職人博覽會的方式，盼刺激大肚山的學童發展職涯可行途徑。

東海大學副校長詹家昌表示，大肚山這幾所中小學因學生多為原住民或新住民第二代，且許多人家中背景為單親、隔代教養或中低收入戶，為幫助他們能及了解自我、發展未來，東海發起「大肚山兒少青跨世代全人培力發展」USR計畫，盼以專業學習課程等方式，帶動國中小學教育創新。

(中時 )