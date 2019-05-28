國立台灣美術館即將啟動「建構國家級兒童美術教育領航中心」整修工程，兒童遊戲室即將暫時關閉，並於6月1日推出「不清場！惜別趴！兒童遊戲室惜別遊藝會」，邀請10名老師以全時段開放方式，帶領、陪伴小朋友一起玩各項藝術遊戲。

國美館28日表示，「邁向國際級美術館建構計畫」相關工程將於108年下半年陸續動工，位於第一期施工地點的兒童遊戲室，配合施工期程，將營運至5月底止，於6月1日為12歲以下學童及親子團體推出「不清場！惜別趴！兒童遊戲室惜別遊藝會」，學童入場時領取「遊藝闖關卡」，可體驗各項藝術遊戲，在期限內完成5項關卡闖關，即可領取感恩禮。

兒童遊戲室成立於94年11月，為12歲以下學童及親子團體提供體驗角落與藝術教育課程等內容，服務超過210萬人次，預計108年7月起將以兒童繪本區的體驗角落形式，提供既有閱讀、又有遊戲體驗的活動空間。

國美館指出，未來將打造新的「兒童美術教育領航中心」，將在數位藝術方舟現址與觀眾見面，建置多元感官、提升文化近用、擴展多元文化視野的友善環境。

(中時 )