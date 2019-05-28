又是端午好時節，每年此時，總是為了伴手禮而傷透腦筋嗎？走一趟橡木桶洋酒就對了！

今年正值26週年慶的橡木桶洋酒，特地準備來自世界各地最頂尖、備受國際獎項肯定的名酒，包括「Drinks International全世界最受尊崇酒莊」之一的智利聖大力Santa Rita葡萄酒、連年獲得世界威士忌大獎與舊金山烈酒大獎肯定的純手工威士忌精品—百樂門Benromach，還有剛獲得「2019世界威士忌大獎最佳單一麥芽威士忌」肯定的愛爾蘭天頂威士忌，搭配嶄新禮盒與包裝設計，兼顧面子與裡子。此外，適逢橡木桶洋酒26歲生日，凡會員消費，不限紅綠標單筆結帳金額滿2600元，就送你26週年慶限量設計款帆布旅行袋一只，數量有限，送完為止！詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

橡木桶總經理袁德珮表示，若是送禮不想踩到地雷，參考酒評的意見是個好選擇。

橡木桶洋酒今年更主推來自斯佩賽的純手工威士忌精品百樂門Benromach

百樂門馬克杯

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，近年來，三節送禮市場受景氣影響，多數公司行號常限縮經費，提撥至中秋與春節集中發送，市面上選擇相對減少之下，該如何推出更能吸引消費者的送禮選擇，堪稱一大課題。因應這個狀況，在佔總業績約四至五成的威士忌送禮選擇上，經典不敗的Nomad雪莉雙桶威士忌禮盒、廣受台灣消費者歡迎的超高CP值蘇格蘭威士忌雷伯5號與勞德老爺禮盒之外，橡木桶洋酒今年更主推來自斯佩賽的純手工威士忌精品百樂門Benromach。除了「2018世界威士忌大獎最佳斯佩賽單一麥芽威士忌」百樂門15年、經典木盒包裝的百樂門35年高年份單一麥芽威士忌之外，更釋出了絕版的三次蒸餾、100proof高酒精等多款廣受好評的限量酒款，喜愛威士忌的酒迷們千萬別錯過了。

經典不敗的Nomad雪莉雙桶威士忌禮盒也是今年送禮的熱門選項

廣受台灣消費者歡迎的超高CP值蘇格蘭威士忌雷伯5號，也是送禮的好選擇

英國勞德老爺15年蘇格蘭威士忌紅金禮盒-建議售價1135元

在葡萄酒方面，橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，近年來市面上越來越容易找到來自世界各國的酒款，但若是送禮不想踩到地雷，參考酒評的意見是個好選擇。由Drinks International雜誌所評選的「全球最受尊崇酒莊」，每年都會集結來自世界各地的酒類專家，廣納各方意見，並從是否有穩定且優異的品質表現、品牌形象、是否符合產地精神等多項指標，選出50間最符合的酒莊。而來自智利的聖大力Santa Rita，不但有著價格十分親民的120系列、深受James Suckling喜愛的美達拉系列，也有包裝華麗高貴、酒質常與智利王Almaviva及法國波爾多五大酒莊等齊名的凱薩蘇維翁Casa Real、Pehuen卡門葡萄酒等世界一流酒款，這也讓聖大力今年在評選中，一舉攀升了19個名次，名列世界前30，絕對是端午節送禮的首選之一。

來自智利的聖大力Santa Rita，擁有價格親民的120系列

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(中時電子報)