澳洲知名饒舌女歌手伊姬阿潔莉亞(Iggy Azalea)，被譽為新生代「嘻哈天后」，人氣居高不下，上周網路流傳多張她的裸照，導致不少網友到她IG和推特留下不雅言論，讓她覺得尷尬、憤怒和悲傷，她也表示會找出散布的兇手並提告。

伊姬阿潔莉亞多年前曾幫雜誌《GQ》拍攝一系列性感照，不過上周網路突流傳她當時拍的裸上身照，引起熱議，事後她表示因為有不少知名女星拍過封面照，但沒有人的照片外洩過，所以她很放心拍攝，而在她的理解中，雜誌方不會沒經過她的同意，就刊出她裸上身照片，沒想到這些照片竟沒被刪除還外流，讓她非常驚訝。

事件後，伊姬阿潔莉亞覺得自己受騙，她覺得尷尬、憤怒和悲傷，加上有不少網友到她IG和推特留下不雅言論，讓她感到噁心，她透露這件事在她人生留下一個污點，也嚴重影響她生活，她會找出散布的兇手並提告，要對方為自己的行為負責。

伊姬阿潔莉亞也把社群網站都關閉，因為目前沒有一個安全快樂的地方讓她停留，網上都是一些惡毒評論，而當年操刀替她拍攝的攝影師，也在IG發文，強調有人偷了他的作品，並在沒經過他的同意下外流，他也在進行調查，要找出外洩的兇手。

(中時電子報)